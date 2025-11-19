Mercato Milan, a gennaio serve un vero 9: piace Fullkrug del West Ham

Santiago Gimenez e Christopher Nkunku sono ancora a secco in questa Serie A e per questo il Milan sta valutando seriamente la possibilità di tornare sul mercato a gennaio per prendere un nuovo rinforzo in attacco dove serve un vero numero 9. Come riporta il Corriere della Sera stamattina, un nome che piace in via Aldo Rossi è quello di Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham che il Diavolo aveva già provato a prendere nell'estate 2024 prima di virare su Alvaro Morata.

Nelle ultime settimane, viene spesso accostato al Milan anche Robert Lewandowski, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Barcellona. E' impossibile però che il polacco lasci il club catalano a gennaio. Se ne parlerà eventualmente solo la prossima estate.

