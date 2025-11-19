Verso il derby, Tuttosport: "Il dubbio: Bartesaghi o Estupinan"

In vista del derby di domenica sera contro l'Inter, Tuttosport titola così sulle probabili scelte di formazione di Max Allegri: "Il dubbio: Bartesaghi o Estupinan". Ieri i rossoneri hanno ripreso gli allenamenti a Milanello e hanno iniziato a preparare la prossima gara contro i nerazzurri in programma domenica a San Siro. Il tecnico rossonero ha un solo un grande dubbio di formazione: chi giocherà a sinistra tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan?

L'esterno italiano tornerà domani nel Centro Sportivo di Carnago dopo gli impegni con la Nazionale Under 21, mentre il giocatore sudamericano è rimasto a Milanello durante questa sosta per migliorare la sua condizione dopo essere rimasto fuori per alcune settimane per un infortunio alla caviglia.

