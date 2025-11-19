Verso il derby, Tuttosport: "Il dubbio: Bartesaghi o Estupinan"
In vista del derby di domenica sera contro l'Inter, Tuttosport titola così sulle probabili scelte di formazione di Max Allegri: "Il dubbio: Bartesaghi o Estupinan". Ieri i rossoneri hanno ripreso gli allenamenti a Milanello e hanno iniziato a preparare la prossima gara contro i nerazzurri in programma domenica a San Siro. Il tecnico rossonero ha un solo un grande dubbio di formazione: chi giocherà a sinistra tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan?
L'esterno italiano tornerà domani nel Centro Sportivo di Carnago dopo gli impegni con la Nazionale Under 21, mentre il giocatore sudamericano è rimasto a Milanello durante questa sosta per migliorare la sua condizione dopo essere rimasto fuori per alcune settimane per un infortunio alla caviglia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan