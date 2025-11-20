Il CorSport in prima pagina su Inter-Milan: "Chivu-Max a carte scoperte"
Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina su Inter-Milan: "Chivu-Max a carte scoperte". I nazionali delle due squadre sono quasi tutti rientrati e così Cristian Chivu e Massimiliano Allegri hanno iniziato a preparare il derby di domenica sera. In casa nerazzurro è sempre in dubbio la presenza di Denzel Dumfries, tornato prima dagli impegni dell'Olanda per un problema alla caviglia (non si è allenato in gruppo negli ultimi giorni).
I rossoneri recuperano invece Adrien Rabiot, che martedì è tornato a lavorare a Milanello insieme al resto dei compagni dopo essere rimasto in infermeria per oltre un mese a causa di un infortunio muscolare rimediato a metà ottobre con la Francia. A guidare il Milan ci sarà ancora una volta Luka Modric che giocherà la sua 12^ gara di fila da titolare in questa Serie A.
