CorSera: "Calha&Modric, che duello. In cabina di regia dominano i 'cervelli' da derby"

CorSera: "Calha&Modric, che duello. In cabina di regia dominano i 'cervelli' da derby"MilanNews.it
Oggi alle 09:09
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Calha&Modric, che duello. In cabina di regia dominano i 'cervelli' da derby". Il turco e il croato dettano i tempi delle manovre di Inter e Milan e dunque la gara di domenica sera passerà in gran parte dai loro piedi. I due registi si candidano a diventare gli uomini chiave del derby

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa