CorSera: "Calha&Modric, che duello. In cabina di regia dominano i 'cervelli' da derby"

vedi letture

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Calha&Modric, che duello. In cabina di regia dominano i 'cervelli' da derby". Il turco e il croato dettano i tempi delle manovre di Inter e Milan e dunque la gara di domenica sera passerà in gran parte dai loro piedi. I due registi si candidano a diventare gli uomini chiave del derby.

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa