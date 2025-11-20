Verso il derby, dubbio a sinistra per Allegri: Bartesaghi favorito su Estupinan

vedi letture

In vista del derby di domenica sera contro l'Inter, Massimiliano Allegri ha un solo dubbio di formazione: sulla fascia sinistra sono infatti in ballottaggio Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan. Se l'esterno italiano, che è reduce dal doppio impegno con l'Italia Under 21, non sarà stanco, toccherà a lui partire dal primo minuto. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda il resto della probabile formazione milanista, in difesa ci saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic. A destra spazio a Saelemaekers, in gol con il Belgio, mentre in mezzo al campo, accanto a Fofana e Modric, ci sarà il ritorno da titolare con il Milan di Rabiot dopo un mese e mezzo. In attacco Leao farà coppia con Pulisic, il quale è in vantaggio su Nkunku.

