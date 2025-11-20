Il Milan verso il derby: un assente, un rientro, un dubbio di formazione e un "debutto" in attacco

Con il rientro stamattina a Milanello degli ultimi nazionali (Saelemaekers, De Winter, Athekame e Bartesaghi), Massimiliano Allegri potrà finalmente iniziare a preparare il derby di domenica contro l'Inter. In vista di questa gara, il tecnico livornese avrà il gruppo quasi al completo: l'unico assente dovrebbe essere infatti Santiago Gimenez che ieri ha lavorato ancora a parte e quindi sarà complicato vederlo anche solo in panchina contro i nerazzurri. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

RIECCO RABIOT - C'è da registrare però anche un recupero importante, cioè quello di Adrien Rabiot che ha finalmente risolto il problema muscolare al polpaccio che aveva rimediato a metà ottobre con la Francia: il francese, diventato in pochissimo tempo un perno imprescindibile del Milan di Allegri, è tornato martedì ad allenarsi in gruppo e domenica l'allenatore rossonero conta di metterlo in campo dal primo minuto in mezzo al campo fianco di Modric e Fofana. In difesa ritroverà una maglia da titolare anche Fikayo Tomori che ricomporrà così il trio con Gabbia e Pavlovic che sta facendo benissimo finora.

UN DEBUTTO E UN DUBBIO - In attacco, invece, ci sarà un "debutto": per la prima volta in questo campionato, infatti, Rafael Leao e Christian Pulisic giocheranno insieme dal primo minuto (l'unico precedente in stagione risale a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari). L'americano, che durante questa sosta è rimasto a Milanello a lavorare per migliore la sua condizione fisica, è favorito su Nkunku. In vista del derby di domenica, Allegri ha un unico dubbio di formazione: a sinistra c'è infatti il solito ballottaggio tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan. Se l’azzurrino non sarà stanco dopo gli impegni con l'Italia Under 21, toccherà a lui partire dall'inizio sulla corsia mancina.

