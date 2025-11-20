Biasin sulla Nazionale: "I playoff un'occasione in più per chi non è abbastanza"

vedi letture

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così della Nazionale italiana e dei playoff che decreteranno la partecipazione o meno della formazione di Gattuso al Mondiale 2026. Queste le sue dichiarazioni: "L’Italia valuta i playoff come una condanna.

E capiamo anche perché. Ma non dovrebbe essere così. Un tempo erano un’umiliazione, il purgatorio per le grandi che non ce l’avevano fatta con le loro forze. Ora non lo siamo più, grandi. Siamo piccini picciò e, quindi, ringraziamo i playoff, l’occasione in più per chi non è “abbastanza”.