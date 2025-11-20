Milan, oggi pomeriggio Rafael Leao sarà intervistato dalla Cbs
Il Milan si allenerà questa mattina a Milanello per proseguire la sua preparazione in vista del derby di domenica sera contro l'Inter. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, Rafael Leao, che durante questa sosta ha conquistato il pass per il Mondiale con il suo Portogallo, si siederà davanti alla telecamera della tv americana Cbs, che aprirà i tg del mattina con un'intervista al numero 10 rossonero. Lo riferisce Repubblica in edicola oggi.
Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
