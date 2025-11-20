Pellegatti: “Camarda sta crescendo bene. E l’anno prossimo con Allegri…”

vedi letture

Francesco Camarda è uno degli attaccanti più chiacchierati dell'intera Serie A, e questo deve far riflettere vista la sua giovane età e vista la necessità di lasciar crescere il ragazzo senza nessuna pressione ulteriore rispetto a quelle che per forza di cose ha già ogni domenica. In merito si è espresso Carlo Pellegatti che ha parlato cosi del nostro baby bomber:

“Nella serata dei gol importanti e straordinari, vedi quello di McTominay in rovesciata ad esempio, un altro gol importante lo ha segnato il nostro Francesco Camarda che ha segnato un bel gol con un tiro dal limite interno destro, uno dei 4 gol segnati dall’Italia di Silvio Baldini che ha battuto il Montenegro per 4-1. Grande gol di Camarda, un giocatore che sta sempre più crescendo, speriamo che lo gestiscano al meglio, ci sarà Allegri che il prossimo anno lo riavrà, speriamo appunto che si capisca subito se serva al Milan o gli faccia bene un altro anno titolare da qualche parte per averlo al massimo della condizione, della condizione psicofisica il Milan. Se Massimiliano Allegri lo valuterà già al massimo il prossimo anno, la prossima stagione, saremo contenti”.