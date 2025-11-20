Bartesaghi: "Titolare nel derby? Sono milanista da quando ero bambino, sarebbe un sogno"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di domenica sera: "Ne ho giocati tanti con le giovanili. E l’anno scorso sono pure entrato nel finale della semifinale di Coppa Italia, sul 3-0 per noi. Giocare dall'inizio? E' sempre un piacere. Anzi, direi un sogno fin da quando sono piccolo. Perché sono milanista da quando ero bambino e anche mio papà Daniele è milanista. Sono a disposizione del mister e dei compagni".

Anche se non gioca più nel Milan, il suo modello è sempre Theo Hernandez: "Se lo seguo anche ora che gioca in Arabia? Certo, a volte riesco a guardare qualche spezzone, magari dei gol che ha segnato, oppure gli highlights delle partite o altri video. Se devo pensare al campionato italiano, invece, mi soffermo più su Spinazzola. Però sto cominciando a pensare di avere uno status solo mio, sto lavorando per questo. Per essere Bartesaghi".

