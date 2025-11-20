Bartesaghi: "Titolare nel derby? Sono milanista da quando ero bambino, sarebbe un sogno"

Bartesaghi: "Titolare nel derby? Sono milanista da quando ero bambino, sarebbe un sogno"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:20News
di Enrico Ferrazzi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di domenica sera: "Ne ho giocati tanti con le giovanili. E l’anno scorso sono pure entrato nel finale della semifinale di Coppa Italia, sul 3-0 per noi. Giocare dall'inizio? E' sempre un piacere. Anzi, direi un sogno fin da quando sono piccolo. Perché sono milanista da quando ero bambino e anche mio papà Daniele è milanista. Sono a disposizione del mister e dei compagni".

Anche se non gioca più nel Milan, il suo modello è sempre Theo Hernandez: "Se lo seguo anche ora che gioca in Arabia? Certo, a volte riesco a guardare qualche spezzone, magari dei gol che ha segnato, oppure gli highlights delle partite o altri video. Se devo pensare al campionato italiano, invece, mi soffermo più su Spinazzola. Però sto cominciando a pensare di avere uno status solo mio, sto lavorando per questo. Per essere Bartesaghi". 
 