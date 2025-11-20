Milanello, il programma di oggi tra rientri e allenamento: Rabiot recuperato

La notizia migliore della settimana di avvicinamento al Derby contro l'Inter è arrivata già nella giornata di martedì: alla ripresa degli allenamenti a Milanello, ancora non al completo per via degli ultimi Nazionali impegnati, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha recuperato come da programma il suo pupillo Adrien Rabiot. Il francese anche nella giornata di ieri si è allenato con la squadra e lo stesso farà quest'oggi quando il gruppo al gran completo si presenterà nel centro sportivo di Carnago per una seduta di allenamento mattutina.

Come detto, Allegri avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi perchè nella giornata di oggi rientreranno alla base gli ultimi quattro Nazionali: i due belgi Saelemaekers e De Winter, i due U21 Bartesaghi e Athekame. Ieri sono tornati Leao, Nkunku, Pavlovic e Odogu al mattino, seguiti da Luka Modric al pomeriggio. Martedì li avevano anticipati tutti gli altri. Da capire come procederà il programma di recupero di Santiago Gimenez: l'attaccante messicano anche ieri ha svolto lavoro personalizzato, se non dovesse essere neanche oggi in gruppo la sua presenza contro l'Inter sarebbe ulteriormente messa in dubbio.