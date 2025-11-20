Testa alla Serie A, -2 alla ripartenza: domenica c'è il Derby della Madonnina

vedi letture

La sosta delle Nazionali, l'ultima di questo anno solare 2025, è andata ufficialmente in archivio: può tornare il calcio dei club. Il campionato di Serie A Enilive 2025/2026 ripartirà nella giornata di sabato con quattro partite e due big match come Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta. Il piatto forte della dodicesima giornata di campionato, però, arriverà domenica sera alle 20.45 quando a San Siro si sfideranno Inter-Milan per il primo Derby della Madonnina stagionale.

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa