Serie A, come si presenta la classifica al rientro dalla sosta

Ci siamo, ancora due giorni e poi riprenderanno le ostilità nel campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Dopo undici giornate, la lotta per le posizioni che contano - e non solo - è più viva che mai. Comandano in vetta alla classifica due coppie di squadre: Inter e Roma davanti a tutte con 24 punti, Milan e Napoli che inseguono con due lunghezze di ritardo. Sotto di un punto c'è il Bologna, mentre aggiungendo Juventus e Como si arriva a sette squadre in soli 6 punti. A chiudere la graduatoria, clamorosamente, c'è la Fiorentina con 5 punti raccoli e 0 vittorie: il nuovo mister Vanoli dovrà cercare di risollevare le sorti della Viola. Male ache l'Atalanta invischiata nella seconda metà, con 13 punti e una lunga sfilza di pareggi.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 24 (11 partite giocate)

Roma 24 (11)

Milan 22 punti (11)

Napoli 22 (11)

Bologna 21 (11)

Juventus 19 (11)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (11)

Udinese 15 (11)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 7 (11)

Hellas Verona 6 (11)

Fiorentina 5 (11)