Pellegatti: "Maignan porta 10 punti in più a stagione. Non bisogna regalarlo”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del capitano Mike Maignan e della sua professionalità, testimoniata anche dalle parole di Torriani e della sua bravura e forza in campo che, a detta del giornalista, porta 10 punti a stagione ai rossoneri e sarebbe un grande errore perderlo. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Il capitano Maignan ieri era già a Milanello, come Gabbia e Ricci. Avevano un giorno di permesso in più ma sono andati lo stesso ad allenarsi. Torriani ieri alla presentazione del torneo a Ciminao dedicato all’indimenticabile Italo Galbiati, ha detto che Maignan è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Non lo dico tanto per citare una frase di Torriani, è un giocatore che il Milan non può perdere. Succeda qualcosa, facciano qualcosa, ma non mi rassegno a perdere un portiere che regala 10 punti. Tu hai Maignan e parti da +10 e quindi siccome non ti piace partire da +10 lo regali. Magari portassi a casa 40/50 mln. allora potrebbe avere un senso, ma no, noi lo regaliamo, regaliamo 10 punti. Speriamo di rimediare con Elia Caprile altrimenti non va bene”