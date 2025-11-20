Lazio, Castellanos verso forfait con Lecce. Potrebbe tornare contro il Milan

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La Lazio, dopo i due giorni di stop concessi concessi da Maurizio Sarri, si è ritrovata a Formello per iniziare a preparare il match contro il Lecce, fissato per domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Dall'infermeria, però, non arrivano le buone notizie sperate: Castellanos, infatti, non ha ancora smaltito del tutto l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo nell'ultimo mese e rischia seriamente di non essere a disposizione di Sarri per la sfida contro i salentini, rimandando il ritorno in campo al match contro il Milan in campionato o, più probabilmente, a quello di Coppa Italia, sempre contro i rossoneri, del prossimo 4 dicembre. Lavoro in gruppo, invece, per Nuno Tavares che si candida a rientrare tra i convocati contro il Lecce.

Intanto la società, dopo aver svelato la nuova aquila sui social, ha reso noto che domani partirà il contest attraverso il quale i tifosi sceglieranno il nome di colei che succederà ad Olympia anche se, prima di vederla tornare a volare sul prato dello Stadio Olimpico, bisognerà attendere che si concluda la fase di addestramento. Sul fronte societario, invece, arriva la smentita di Luca Lotti, tirato in ballo dalle parole di Giuseppe Cruciani in merito a una possibile vendita della società, che ha ammesso di sentire "ogni tanto il presidente Lotito ma non abbiamo mai parlato di cessione della Lazio e non mi hai mai fatto riferimento a questa possibilità". (ANSA).