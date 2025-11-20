Da un report, si evince che in Italia ci sono 8,4 milioni di appassionati che seguono la Serie B

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - In Italia ci sono 8,4 milioni di appassionati che seguono la Serie B, riconoscendole caratteristiche di autenticità, legame col territorio, equilibrio e opportunità di crescita per i giovani. È quanto emerge dal report 2025 'Serie Bkt: il territorio, i tifosi, le comunità sportive', realizzato da Nielsen sul mondo della B, su un campione di circa quattromila persone. La presentazione del report si è svolta a Torino all'interno di Prospettiva B, giornata organizzata dalla Lega Serie B durante l'evento 'Social football summit' dell'Allianz Stadium. "I numeri ci raccontano di un campionato imprevedibile, di una forte identità territoriale, di un grande senso di appartenenza del tifoso, di una preponderanza di giocatori italiani che sono gli asset su cui poggiamo la nostra filosofia sportiva - ha affermato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin -. Elementi che la Lega ha la responsabilità ed il dovere di consolidare e ancor più sviluppare nel futuro. Affiancando il tema della sostenibilità economico-finanziaria, che rappresenta uno dei rischi più gravi che il sistema affronta e sul quale dobbiamo trovare come sistema soluzioni e proposte'. Secondo il report, il calcio si conferma il primo sport in Italia come seguito, con 21,5 milioni di appassionati, 8,4 dei quali (39%) sono interessati alla B, con 3,2 milioni che si qualificano come molto interessati ('avid fan'. Il 35% dei tifosi segue una squadra di Serie B come prima o seconda scelta, per tutta una serie di motivi che vanno dal campanilismo, ma anche da altre situazioni meno personali.

Il fan della B, inoltre, ha un maggior coinvolgimento e passione nei confronti del calcio rispetto alla media e afferma di apprezzare il campionato per le caratteristiche di "genuinità, di identità con il territorio, di trampolino di lancio per i giovani e capacità di trasmettere valori positivi". Sono apprezzati anche il format con i playoff e l'incertezza del risultato. Il tema dei giovani è molto sentito dai fan della serie B, il 90% piacerebbe che la propria squadra investisse più su di loro, con la federazione e la Lega di riferimento che dovrebbero inserire obblighi di tesseramento e di schieramento nell'undici iniziale. Analogamente un 57% di 'avid fan' si dice molto consapevole dell'importanza della sostenibilità economica del sistema calcio e l'83% auspica l'introduzione di sistemi di contenimento dei costi. Di sostenibilità ha parlato il vicepresidente, Luigi De Laurentiis: "La nostra è una lega dove è difficile costruire una continuità visto il grande turn over ma che rappresenta tutta la profondità del Paese. E' un campionato dalla grande suspense di cui non si conosce il risultato fino all'ultima giornata, con un problema grande che è rappresentato dalla sostenibilità, tema a cui tutti noi cerchiamo di dare una risposta", ha dichiarato. (ANSA).