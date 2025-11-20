Milan, Modric ha uno sky box a San Siro dove ospita familiari e amici

Luka Modric ha impiegato pochissimo per integrarsi nel Milan. Finora il campione croato, arrivato in estate a zero dopo che è scaduto il suo contratto con il Real Madrid, ha colpito tutti, oltre che per il suo rendimento, per la dedizione, l’entusiasmo e l’attaccamento alla maglia. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che al centrocampista rossonero piace avere intorno familiari e amici e per questo ha uno sky box a San Siro per ospitarli in occasione delle partite casalinghe del Diavolo.

Qualche giorno fa, presente al Social Football Summit di Torino, Igli Tare, ds del Milan, ha raccontato quanto Modric sia entusiasta della sua nuova avventura con la squadra per cui ha sempre tifato fin da bambino: "Vedere come festeggia nello spogliatoio dopo le vittorie, al pari di un bambino di 10 anni, è la cosa più bella del mondo".

