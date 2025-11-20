Inter, Dumfries verso forfait per il derby col Milan

Oggi alle 18:09News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Denzel Dumfries va verso il forfait per il derby contro il Milan. L'esterno dell'Inter infatti oggi si è allenato a parte per un problema alla caviglia e non dovrebbe essere convocato per la stracittadina di domenica sera contro i rossoneri, con l'obiettivo di recuperare per la sfida di Champions League di mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid. Oltre a Dumfries, allenamento a parte anche per Di Gennaro, Mkhitaryan e Darmian, con quest'ultimo che punterà anche lui a rientrare per il match in Spagna. (ANSA).