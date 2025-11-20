Nel Milan Gimenez si allena a parte, ma Pulisic sarà titolare
MilanNews.it
(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Massimiliano Allegri solo da ieri può preparare il derby contando sulla squadra quasi al completo dopo gli impegni con le Nazionali. Questa sosta, però, non ha provocato nuovi infortuni come invece accaduto il mese scorso. Si continua ad allenare a parte rispetto al resto dei compagni, invece, Santiago Gimenez. Difficile vederlo tra i convocati per il derby ma Allegri può contare su Pulisic recuperato del tutto e pronto per una maglia da titolare. Da valutare invece il minutaggio di Rabiot, che comunque già da alcuni giorni è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. (ANSA).
