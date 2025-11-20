MN - Taffarel su Baresi: "Grande Franco! Come giocatore tutti sanno quello che ha fatto"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il leggendario portiere brasiliano Claudio Taffarel tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Mike Maignan, la malattia di Franco Baresi e il ritorno ai massimi livelli della Serie A gli argomenti affrontati.

Sulla malattia di Franco Baresi avversario affrontato nella finale di Coppa del Mondo a USA 94: "Baresi ha il cancro? (Taffarel non a conoscenza e visibilmente sotto choc, ndr). Mi dispiace tanto, grande Baresi. Grande Baresi, come giocatore tutti sanno quello che ha fatto in campo. A Pasadena era grande, grande. Lui è una grande persona. Speriamo veramente che viene fuori da questo."

Se Mike Maignan fa parte dei più forti estremi difensori al mondo: "È un buon portiere sì. Sta facendo bene. Il luogo più adatto per vedere i più forti però restano i Mondiali. Quindi aspettiamo qualche mese ancora..."