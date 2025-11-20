Leao su Allegri: "Mi ha solo detto: "Sii libero". Sa come posso aiutare la squadra con e senza palla"

Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il collegamento live con la trasmissione Morning Footy di CBS.

Sul Derby:

"Tutti i calciatori sono pronti per la partita. Vogliamo preparare questa gara bene, si tratta del Derby e l’Inter è un bel gruppo, ha creato una buona squadra. Per noi è anche un’opportunità per raggiungere la testa della classifica e si sente già il clima di questo week end".

Sulla nuova stagione:

"L’anno scorso è stato difficile, quest’anno sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma il Club, la Struttura, tutti hanno fatto un grande lavoro: hanno portato un grande direttore che lavora molto bene, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri che ha molta esperienza, hanno portato Luka Modric e penso che questi tasselli siano importanti per noi, per i calciatori più giovani. Come potete vedere nella nostra squadra ci sono molti calciatori giovani e gente con esperienza ci può aiutare a fare molto bene. Anche se non siamo ancora a metà stagione vogliamo raggiungere buoni risultati, ma ovviamente passo dopo passo e domenica è un’occasione per mostrare quello che possiamo fare".

Su Allegri:

"Il mister non mi chiede molte cose, mi ha solo detto: “sii libero” e la cosa più importante è stare focalizzato e avere la giusta mentalità, perché sa cosa so fare con la palla e che posso aiutare la squadra anche senza palla. È più come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola nella vita, di fare le cose nella maniera giusta. Io mi sento felice e con molta fiducia in ogni partita perché so che lui conta su di me, mi chiede solo di essere focus anche dopo un gol, di non fermarmi".