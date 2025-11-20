MN - Taffarel sulla Serie A: "Ho visto una crescita e speriamo che continui così"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il leggendario portiere brasiliano Claudio Taffarel tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Mike Maignan, la malattia di Franco Baresi e il ritorno ai massimi livelli della Serie A gli argomenti affrontati.

Si dice che la Serie A dei suoi tempi è come la Premier League oggi. (Taffarel ha giocato nella Reggiana e nel Parma ai tempi d'oro del calcio italiano negli anni novanta, ndr) Che opinione si è fatto sul nostro calcio? "Sicuramente il paragona ci sta. Io quei bei momenti del calcio italiano negli anni 90 li ho vissuti, i grandi giocatori erano tutti lì. Però ho visto una crescita nella Serie A e speriamo che continui così. Oggi nel calcio molto gira intorno ai soldi. Le società che vincono sono quelle che prendono i migliori giocatori. Come quel Milan fortissimo dei miei tempi."