Pedullà sul derby: "Se l'Inter fa l'Inter è favorita"

Alfredo Pedullà, durante Sportitalia Mercato, ha parlato così del derby di Milano: "Sono le sue partite, il Milan gioca come vuole lui e lo ha dimostrato negli altri scontri diretti. a Torino avrebbe meritato di vincere. Se l'Inter fa l'Inter negli ultimi 30, l'Inter è favorita.

Se Allegri riesce a ripartire, da 1 a 10 il rientro di Pulisic sia importante 10, ma quello di Rabiot 12. Può inserire Jashari, ha Fofana, ha un reparto forte. Se l'Inter gioca come ha fatto nelle ultime partite, sarà complicato per il Milan. La prima mezz'ora sarà indicativa, se il Milan ripartirà con l'Inter un po' appannata la vedo più equilibrata".