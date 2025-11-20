Ganz ed il derby: "Spero in una bella partita, lo vivrò con passione"

A margine del Gran Galà – 3° Trofeo Italo Galbiati, Sky Sport ha intervistato Maurizio Ganz, doppio ex di Milan ed Inter. Queste le sue dichiarazioni verso il derby di questa domenica:

Sui suoi derby:

"Il mio primo derby dopo il trasferimento è stato un derby di Coppa Italia e non di campionato, in campionato ho fatto gol con la maglia dell’Inter contro il Milan ma questa è un’altra storia. Nel derby dopo 8 giorni dopo il mio trasferimento dall’Inter al Milan ho avuto l’occasione di entrare in campo subito e ho fatto vedere le mie doti. Ho pensato di poter fare la differenza e l’ho fatta. Ho esultato molto. Nella mia carriera ho esultato quasi sempre, in quella partita avevo voglia di levarmi qualche sassolino e far vedere che Ganz è sempre Ganz”.

Sul derby di domenica:

“Lo vivrò sempre con passione, anche se non gioco più, ma con la voglia di vedere bel calcio. Sono due squadre forti, faranno vedere sicuramente un bel calcio e spero che ci faranno divertire. Questo è quello che spero in questo momento”.