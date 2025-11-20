Biasin fiducioso sull'Inter: "La squadra c'è ed è in forma"

Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, nel suo consueto Editoriale pubblicato mercoledì su Tuttomercatoweb.com, ha parlato dell'imminente derby tra Inter e Milan.

Prima un commento sui rossoneri: "E c'è il derby, amici cari. Il Milan ritrova Rabiot e non è cosa banale: stiamo parlando - opinione personale - di uno dei tre affari più importanti della passata estate. Lo pensa anche Allegri, ne siamo convinti, che con il francese può tornare a dare maggiore equilibrio alle due fasi del diavolo. Per intenderci, andate a rivedere l'ultima mezz'ora di Milan-Napoli, un concentrato di enorme sostanza griffata Adrien. E poi c'è l'attacco semi-inedito Pulisic-Leao, overo il reale motivo per cui l'inter non può dormire sonni tranquilli non dà riferimenti, svaria moltissimo, agevola gli inserimenti... tutto quello che la retroguardia nerazzurra soffre assai".

Poi le dichiarazioni sulla squadra interista: "In casa Inter al contrario tocca trovare soluzioni al ko di Dumfries, sicuro assente sulla destra. Molto probabile che al suo posto giochi Carlos Augusto, un "quasi-titolare" nonché tappabuchi di grande affidabilità in ogni zona del campo. Il problema è che con lui in campo diventa difficile trovare altri "tappatori" con quel che ne consegue quanto a gestione delle forze nei 90 minuti. Epperò la squadra c'è, è in forma, tocca solo capire se la sosta ha rallentato il grande processo di crescita innescato nell'ultimo mese da mister Chivu".