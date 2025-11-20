Banchieri sul derby di Milano: "Inter superiore, ecco come il Milan può colmare il gap"
Simone Banchieri, durante Sportitalia Mercato, ha parlato così del derby di Milano: "Due squadre in momenti differenti, l'altra cerca di dominare l'altra di ripartire. Con Pulisic e Leao pososno fare male, il rientro di Rabiot insieme a Modric in mezzo al campo hanno un livello alto.
E' ovvio che l'Inter è superiore ma nei derby può succedere di tutto, sfugge a ogni pronostico, l'emozionalità fa la differenza, l'episodio può spostare, è chiaro che a mio parere l'Inter in questo campionato ha un livello decisamente differente da tutte le altre. Il Milan può pareggiare questo gap proprio perché un derby, è sentito e perché anche il Milan ha giocatori forti e può giocarsela. L'Inter davanti con Lautaro e Thuram, ma hanno anche Bonny e Pio Esposito".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan