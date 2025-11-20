Banchieri sul derby di Milano: "Inter superiore, ecco come il Milan può colmare il gap"

Simone Banchieri, durante Sportitalia Mercato, ha parlato così del derby di Milano: "Due squadre in momenti differenti, l'altra cerca di dominare l'altra di ripartire. Con Pulisic e Leao pososno fare male, il rientro di Rabiot insieme a Modric in mezzo al campo hanno un livello alto.

E' ovvio che l'Inter è superiore ma nei derby può succedere di tutto, sfugge a ogni pronostico, l'emozionalità fa la differenza, l'episodio può spostare, è chiaro che a mio parere l'Inter in questo campionato ha un livello decisamente differente da tutte le altre. Il Milan può pareggiare questo gap proprio perché un derby, è sentito e perché anche il Milan ha giocatori forti e può giocarsela. L'Inter davanti con Lautaro e Thuram, ma hanno anche Bonny e Pio Esposito".