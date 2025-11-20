Abodi: "Impensabile non ci sia uno stadio al sud per gli Europei 2032"

vedi letture

(ANSA) - BELLUNO, 20 NOV - "È impensabile che non ci sia uno stadio al sud" disponibile per gli Europei 2032. Lo ha affermato il ministro dello Sport Andrea Abodi a Belluno, a margine dell'inaugurazione del Dolomiti Innovation Valley-Media Space. "A Roma - ha aggiunto Abodi - lo stadio è della società Sport e Salute, il nostro braccio operativo, ed è una società 100% del Ministero dell'Economia, è un rischio che non si corre. Napoli sicuramente deve cercare di sintonizzarsi con un calendario che è incalzante, con delle scadenze che sono già state determinate dall'Uefa, di concerto poi con la Federcalcio che è il soggetto che verifica.

Noi come governo abbiamo messo il commissario che è stato designato e che si consoliderà nella nomina nelle prossime giornate". Abodi ha infine sottolineato "una collaborazione con il ministro Salvini e con il ministro Giorgetti che sarà molto importante nello sviluppo della gestione commissariale, perché questo è un obiettivo che non riguarda le città, né la sola manifestazione, ma riguarda un sistema di interessi complessivo, la nazione", ha concluso. (ANSA).