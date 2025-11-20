Di Marzio: "La permanenza di Maignan il vero acquisto del Milan la scorsa estate. Bravi Allegri e Tare"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per presentare il derby di domenica tra Inter e Milan, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha cercato di svelare le carte del club rossonero in vista della prossima finestra invernale di trasferimenti:

"Il Milan potrebbe fare qualcosa davanti. È il reparto che tutti abbiamo individuato, penso anche il Milan, come quello eventualmente da rinforzare. Penso che comunque sia necessaria come condizione la partenza di Gimenez, che in estate ha faticato a metabolizzare una sua partenza, tant'è che poi ha chiuso a tutte le possibilità che erano arrivate.

Non so se è cambiato qualcosa ma bisognerà comunque aspettare il suo rientro in campo. E come diceva Tare non è che ci siano queste grandi occasioni. Chi ha l'attaccante forte cerca di tenerselo. Tutti parlano di Fullkrug del West Ham, si, l'agente sta cercando di portarlo in Italia, lo sta proponendo. Per ora non ha avuto grandi risposte dalle squadre italiane. Ha un ingaggio altissimo con il West Ham. Sono dinamiche complesse ma sono convinto che il Milan sia pronto a cogliere l'opportunità. Molto dipenderà anche dalla posizione di campionato, per capire se fare uno sforzo e che tipo di sforzo".

Su Maignan: "La permanenza di Maignan è stato il vero acquisto del Milan in estate. Bravi Allegri e Tare a dire: al costo di perderlo, ma è importante averlo per aiutare il gruppo che veniva costruito".