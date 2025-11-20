Rakitic su Modric: "A Milano non si rendono conto della fortuna che hanno"

Ivan Rakitic, ex giocatore del Barcellona ed ex compagno di squadra di Luka Modric nella nazionale croata, ha parlato così del centrocampista del Milan ai microfoni di Flashscore: "Abbiamo iniziato entrambi in nazionale da giovani, e lui è ancora li. È una persona incredibile, oltre che un grande giocatore. Penso che non importi se sia tifoso del Real Madrid, del Milan, della Croazia o di qualsiasi altra squadra; bisogna semplicemente amare Luka, perché il modo in cui vive il calcio e come lo interpreta è davvero ammirevole.

Penso che a Milano non si rendano ancora conto di quanto siano fortunati ad aver portato Luka nel loro club, perché è qualcosa di unico, speciale, avere un giocatore così nello spogliatoio e in campo. È incredibile come giochi alla sua età. E personalmente credo che Luka possa giocare ancora per qualche anno. Un aneddoto? Ce ne sono tantissimi, tanti momenti bellissimi, ma quelli meno noti devono restare tra me e Luka..." riporta tuttomercatoweb.com.

