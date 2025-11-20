Sabatini: “Allegri ha già aumentato il valore del Milan. Non centrano i soldi ma le prestazioni in campo”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato del Milan di Allegri, delle competenze che ha portato in una rosa che l'anno scorso non aveva reso secondo le proprie competenze. Parlano del valore della rosa, il giornalista ha commentato così:

Quanto vale il Milan di Allegri? “Il Milan di Allegri vale di più rispetto al punto di partenza, ma non faccio un riferimento al bilancio perchè al Milan hanno diffuso questo bilancio ancora attivo come fosse un titolo, un trofeo vinto. Il vero bilancio si fa con la valutazione di tutti i giocatori e quanto sono parte di un patrimonio tutti i giocatori. Hai voglia a dire che il bilancio dell’anno scorso è migliorato di 5 milioni se supponiamo che alla fine della stagione c’erano giocatori svalutati tipo Theo Hernandez che è andato via per meno di 30 milioni, un giocatore che l’anno prima ne valeva 50, tipo Gimenez che non puoi rivendere a 40 milioni che l’hai pagato. Però iniziato questo campionato, con dati non assolutamente nell’immediato riferibili all bilancio che è appena stato presentato, il Milan ha avuto un miglioramento nella valutazione dei tre difensori, Tomori, Gabbia e Pavlovic, un miglioramento nella valutazione di Saelemaekers, Fofana, Rabiot, Bartesaghi, Leao ha ripreso una certa consistenza. Questi sono giocatori che valgono di più a patrimonio, che valgono di più a bilancio e quindi il bilancio del Milan di Allegri al momento è molto molto positivo anche se la stagione ha esaurito appena 11 giornate”