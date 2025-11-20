Di Marzio elogia Tare sull'operazione Modric: "Grazie per aver portato un giocatore del genere nel calcio italiano"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 in un'edizione interamente dedicata al derby di domenica, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Milan analizzando quello che è stato la scorsa finestra estiva di trasferimenti del Diavolo:

"Un mercato a due fasi. Tare con Modric si è imposto nel cercare di dare leadership, personalità, esperienza nelle vittorie, gestione nei momenti difficili. Sapeva che il croato avrebbe voluto fare un ultimo anno, gli ultimi due anni in Italia e ha puntato su quello, ed è stato il suo primo acquisto. Intanto partiamo con una base top, sia dentro che fuori. Forse non si aspettava neanche lui che potesse rendere a questo livello senza pause. Ma a prescindere grazie per aver portato un giocatore del genere nel calcio italiano, che tra l'altro Inter in passato, molto passato, aveva cercato comunque di convincere ai tempi del Real".

Di Marzio ha poi continuato: "Poi ci sono state altre operazioni, sorpattutto quella di Jashari che ancora non è riuscito a dare il suo contributo perché ha davanti a sé un centrocampo che poi, con l'arrivo di Rabiot nell'ultimo giorno di mercato, ha avuto una svolta. È stata un'opportunità. E il bello del mercato, soprattutto negli ultimi giorni, è che puoi ritrovarti a prendere giocatori che non avevi nella tua pianificazione, nella tu programmazione. In questo caso il rapporto Allegri-Rabiot ha fatto la differenza, perché non è stato assolutamente facile convincere un giocatore come il francese a tornare in Italia, non giocare la Champions League, perché a Marsiglia la giocava".