Bologna, si ferma anche Holm. Tempi di recupero, però, più brevi del previsto
(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Sospiro di sollievo - per il lungo termine - per Emil Holm, ma in vista della ripresa in casa dell'Udinese aumenta la portata dell'emergenza per il Bologna di Vincenzo Italiano. Il terzino destro svedese era rientrato a Bologna in seguito a un problema alla coscia destra accusato in nazionale. Gli esami sostenuti tra la serata di ieri e la tarda mattinata, non hanno rilevato lesioni strutturale al retto femorale. "Tempi di recupero di circa 10 giorni", ha comunicato il club con una nota.
Ergo, lo svedese salterà Udine e potrà tornare a disposizione in Europa League in vista della sfida casalinga con il Salisburgo. A Udine Holm si unirà però alla lista degli indisponibili che conta pure Skorupski, Freuler, Cambiaghi e Rowe. Da valutare pure il centrale ceco Vitik, annunciato di rientro dalla nazionale con acciacchi da smaltire. (ANSA).
