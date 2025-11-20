Scaroni sul derby di Milano: "Atmosfera bellissima, puoi vedere amici e famigliari camminare verso lo stadio indossando maglie di Inter e Milan"
Paolo Scaroni, presidente rososnero, ha parlato così in occasione dello Sport Industry Talk di RCS del derby di Milano: "Il Derby di Milano è unico al mondo, puoi vedere amici e famigliari camminare verso lo stadio indossando maglie di Inter e Milan: questo lo rende speciale ed ecco perché l’atmosfera è così bella... Quando cerco di capire perché Milan e Inter, fuori dal campo, abbiano fatto un percorso complicatissimo ma sempre in perfetto accordo, penso a Milano.
Quando vado a vedere il derby vedo famiglie o gruppi con la maglia rossonera e l’altro con la maglia nerazzurra che camminano insieme. Attribuisco tutto questo a Milano: è capace di trasformare un antagonismo in campo in un clima amichevole fuori dal campo. Questa città riesce a creare un clima così positivo che ci ha consentito di realizzare il progetto stadio".
