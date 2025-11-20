Ambrosini: "L'Italia ha bisogno di resettare. Io odiavo i ritiri, ma ora..."
Massimo Ambrosini, su Cronache di Spogliatoio durante Elastici, ha parlato così dell'Italia e dei ritiri: "Io da calciatore, se mi avessero proposto questo in una condizione normale, sarei imbufalito. Se mi avessero proposto di andare, in mezzo alla stagione, a fare altri tre giorni di ritiro in un contesto di normalità, mi sarei arrabbiato. Ho cambiato idea, in questa condizione.
Perché in questa situazione ibrida in cui l'Italia gioca in una maniera o in un'altra, ha bisogno di resettare tutte le scorie. L'idea di far passare da calciatore e dirigente i calciatori due giorni in cui fai prima un discorso in cui togli quello che è successo.
Noi giocheremo così, e quando cominci a metterti nella testa. Il passato è tolto, devi toglierlo. Ti proietti sul futuro con idee che vediamo quali saranno, ma si comincerà da degli input. C'è chi potrebbe dire "crei ancora più ansia". Io odio i ritiri, cercavo ance di arrivare un po dopo. Ma adesso come adesso, se me lo chiedessero, direiche forse questo mi serve".
