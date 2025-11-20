Scaroni: "RedBird ci fornisce competenze che non avremmo. Grande aiuto anche sul progetto stadio"

Paolo Scaroni, presidente rososnero, ha parlato così in occasione dello Sport Industry Talk di RCS di RedBird e del calcio italiano:

Su RedBird: "Ho capito che lo sport americano è vissuto più come entertainment che come pura competizione. Da noi, proprietà e Club, l’unica cosa che conta è vincere le partite: tutto il resto è contorno. RedBird, infatti, ha come missione lo sport: investe nello sport in tutto il mondo e ci fornisce competenze che non avremmo. Questo ci dà grande aiuto anche sul progetto stadio: noi siamo guidati da un azionista che ha partecipato alla costruzione di decine di stadi nel mondo ci rassicura nelle scelte. A Casa Milan non costruiamo stadi ogni anno: per loro è routine, per noi è un evento. RedBird, inoltre, ha investito nel calciomercato più di 250 milioni negli ultimi due anni e concluso tre bilanci in utile, dimostrando che si può investire, fare utili, e avere un grande progetto stadio. Questo dimostra le capacità dell’azionista e la sua visione di lungo periodo”.

Sulle riforme del calcio italiano: "Le riforme da fare sono tante. Ogni volta che Parlamento e politica entrano nel calcio ci creano problemi invece di risolverli. Non possiamo pubblicizzare le scommesse, mentre una quota minima del settore ci basterebbe; questa misura ci vale 100 milioni l’anno. Abbiamo finalmente una buona legge antipirateria, ma se non viene applicata con rigore non serve: lì perdiamo 300 milioni. Il denaro è lo strumento attraverso il quale possiamo fare tutto, inclusa la possibilità per i giovani talenti di formarsi senza pagare i 90 euro al mese. Durante il Covid, nessuno si è voluto occupare del calcio, mentre tutti gli altri settori hanno ricevuto aiuti. Se davvero lo sport è un diritto costituzionale, non possiamo andare in direzione opposta quando si discutono questi temi".

