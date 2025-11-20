Simonelli su Milan-Como: "Perth è lontanissima e sarà un disagio per i tifosi, ma guardando al futuro del calcio italiano è un sacrificio che può essere accettabile"

Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, intervenuto dal palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS, ha commentato così la possiblità che Milan-Como si giochi a Perth in Australia: "Ho visto le immagini della partita NFL al Bernabéu: un evento bellissimo. Ma nel calcio c'è ancora l'idea che, se qualcosa non si è mai fatto, allora ci sarà un motivo, lo invece ho sempre pensato che bisogna chiedersi se ciò che si fa da sempre sia giusto o se sia ora di cambiare.

Aprirsi alle partite all'estero, come fanno NFL, NBA o il Giro d'Italia che spesso parte fuori dai confini, sarebbe un passo avanti. Con Milan-Como ad Perth ci stiamo provando. Si, Perth è lontanissima e sarà un disagio per i tifosi, lo capisco e lo condivido. Ma guardando al futuro del calcio italiano, avere un palcoscenico internazionale potrebbe essere un biglietto da visita importante. È un sacrificio che può essere accettabile" riporta tuttomercatoweb.com.

