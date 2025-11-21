Niang e il gol all'Inter nel 2016: "Tutti sapevano che il mio sogno era segnare nel derby"

vedi letture

Mbaye Niang, ex attaccante rossonero ora in Turchia al Gençlerbirliği, è tornato a parlare alla Gazzetta dello Sport del gol che aveva segnato in un derby del 2016, terminato 3-0 per il Milan che in quel momento era allenato da Sinisa Mihajlovic: "Eravamo sfavoriti perché l’Inter era stata in testa alla classifica fino a tre settimane prima ma giocammo una grande gara. Alex segnò l’1-0 di testa, poi Icardi calciò sul palo un rigore e il loro mancato pareggio ci dette la spinta per chiudere il match: Bacca firmò il 2-0 su un mio cross dalla destra e poi arrivò anche il mio 3-0, al secondo tentativo, dopo una respinta di Handanovic. Tutti sapevano che il mio sogno era segnare nel derby. L’ho avuto fin da quando sono arrivato da ragazzino a Milanello e ci sono riuscito.

Mihajlovic? Sinisa era come un padre per me. Mi ha sempre dato fiducia: fin dal primo giorno che è arrivato, mi ha considerato un punto fermo della squadra. Gli dovevo molto e per questo sono andato ad abbracciarlo dopo quella rete. È stato il mio modo per ringraziarlo. La notizia della sua scomparsa è stata terribile e anche adesso per me rimane una persona importante: da dove è, so che mi guarda e io faccio di tutto per renderlo orgoglioso”.

