Oddo su Italia-Irlanda del Nord: "Bisogna dare tutto. Cuore, testa, orgoglio"

Oddo su Italia-Irlanda del Nord: "Bisogna dare tutto. Cuore, testa, orgoglio"MilanNews.it
Oggi alle 23:20News
di Federico Calabrese

Massimo Oddo ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Italia-Irlanda del Nord: "Se è vero che dagli errori si impara, dai due spareggi persi avremo tratto degli insegnamenti.

Lasciamo perdere l’avversario: bisogna dare tutto, cuore, testa, orgoglio. Con due diverse direttrici.  La prima: dobbiamo credere in noi stessi, consapevoli della nostra forza. La seconda: affrontare gli impegni con grande umiltà. Se le cose saranno fatte come si deve, l’Italia ha tutto per conquistare il Mondiale".