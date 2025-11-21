MN - Pagliuca sul derby: "Mi aspetto una sfida equilibrata, ma credo che l'Inter sia favorita"

di Lorenzo De Angelis

Tutto pronto per Inter-Milan, in programma domenica sera. Un derby che vale tantissimo, non soltanto per la classifica ma anche per le ambizioni future delle due squadre, in lotta nei piani alti della classifica. Chi di derby ne ha giocati tanti è Gianluca Pagliuca, che ai microfoni di MilanNews.it ha parlato così della stracittadina.

Che partita ti aspetti domenica?
"Una sfida equilibrata con molti gol".

C'è una favorita?
"Un derby è sempre un derby, ma credo che l'Inter sia favorita".