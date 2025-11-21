Derby da svolta! La testa di Max per preparare al meglio una gara che può valere tanto

vedi letture

Inter-Milan non può essere una partita come le altre. Non lo è mai. Soprattutto perché mai come in questo caso può misurare la forza caratteriale di un Milan che ha bisogno di certezze. Ha bisogno di sconfiggere quei fantasmi che ogni tanto si ripresentano. Massimiliano Allegri sa come giocare queste partite, sa come prepararle nel miglior modo possibile a prescindere dal momento in cui arriva.

Quest'anno, inoltre, la tradizione negli scontri diretti è positiva e ha confermato un certo adattamento di Max al vestito degli avversari. Contro la Juventus, a Torino, e contro il Napoli, in casa: due prestazioni importanti da parte del Diavolo che arriva alla stracittadina contro l'Inter dopo aver recuperato delle pedine importanti. Durante la mancanza dei vari Adrien Rabiot, Ardon Jahari, Christian Pulisic e Rafa Leao, chi si è trovato in campo si è comportato in maniera positiva, ma è chiaro che pedine del genere ti spostano gli equilibri.

Allegri, però, non ha mai usato alibi del genere nei pre o post partita. E' chiaro che questi recuperi valgono tanto, ma il tecnico livornese preparerà questa gara a prescindere da chi scenderà in campo. Sarà l'aspetto mentale a fare la differenza, il Milan ha bisogno di compattarsi a livello di testa, di leadership, per forgiare quel carattere che in alcune di queste prime sfide stagionali è mancato.

Una gara dopo la sosta è sempre complicata e può rappresentare un ostacolo, specie se poi ci si ritrova a giocare il derby, una gara che vale tanto e che può spostare gli equilibri sia in classifica ma, soprattutto, nella testa dei calciatori che con una vittoria potrebbero trovare quella spinta in più per affrontare le gare fino a Natale in un determinato modo.

Allegri è l'uomo giusto per preparare questa partita, sa come gestire la lettura totale dei 90' nel miglior modo possibile. E il derby, a questo punto, può presentare una vera e propria svolta. Può eliminare dubbi e far aumentare le certezze di una squadra che vuole tornare ad essere grande.