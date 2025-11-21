Allegri studia a Milanello le mosse anti Inter: osservata speciale la difesa

I campionati si vincono non subendo gol, spesso anche i derby, motivo per il quale Massimiliano Allegri avrebbe cominciato a preparare la partita di domenica contro l'Inter concentrandosi in modo particolare sulla difesa, che nell'ultimo mese di campionato è sembrata essere meno solida di quanto aveva lasciato credere prima della sosta di ottobre.

La formazione di Chivu non solo è la capolista di Serie A ma è anche il primo attacco del campionato, motivo per il quale bisognerà alzare l'asticella dell'attenzione ma soprattutto della percezione del pericolo.

Occhio ai calci piazzati

Fino a questo momento in stagione il Milan non ha preso ancora gol da calcio piazzato, uno dei punti di forza di questa (nuova) Inter. Per questo motivo il primo nodo toccato a Milanello nel corso di questi giorni (e mesi) sono proprio i corner e i calci di punizione, perché servirà un'ulteriore cura ai particolari contro la formazione di Christian Chivu che gode di saltatori d'eccezione come Bisseck, Thuram, Akanji e tiratori esperti come Calhanoglu e Dimarco.

Attenzione alle fasce

Massimiliano Allegri lavorerà tanto in questi giorni anche per trovare una soluzione alle offensive sulle fasce dell'Inter, anche perché la mole di cross riversata in area dal 3-5-2 nerazzurro impone agli avversari un'attenzione supplementare alle palle aree. Il Milan è la formazione che in Serie A ha affrontato più traversoni nei propri sedici metri, ma non sempre le cose sono andate come ci si aspettava, vedi i gol di Baschirotto (Cremonese). Delprato (Parma) che hanno fatto perdere al Diavolo punti importanti per strada.

Impedire all'Inter di fare il suo gioco sarà impossibile, ma si potranno quanto meno limitare i danni, con Allegri che nel corso di questi giorni scioglierà il nodo sulla sinistra decidendo chi far giocare tra Bartesaghi e Estupinan, perché l'assenza di Dumfries fa tutta la differenza del mondo.