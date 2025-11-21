Modric e Calhanoglu, i direttori d'orchestra di Milan ed Inter. Tuttosport: "Che musica maestri!"

Modric e Calhanoglu, i direttori d'orchestra di Milan ed Inter. Tuttosport: "Che musica maestri!"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Come al solito il derby riserverà sfide nelle sfide, come ad esempio quella tra i due direttori d'orchestra di Milan ed Inter: Luka Modric e Hakan Calhanoglu. Da una parte un Pallone d'Oro, cinque volte campione d'Europa e leggenda del calcio croato, Dall'altra uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in Italia e in Europa nelle ultime stagioni. 

Da giocatori come loro ci si aspetta tanto domenica, perché la posta in palio è alta, per quanto non ancora decisiva. A fronte di questo Tuttosport ha questa mattina voluto premiare ed elogiare i due direttori d'orchestra di Milan ed Inter titolando "Che musica maestri!", con l'auspicio che anche quella di domenica possa far ballare i tifosi. 