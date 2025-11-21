Assente al derby. Il CorSpot: "Gimenez si arrende, formazione già fatta"

© foto di www.imagephotoagency.it
Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Nel corso di questa sosta Santiago Gimenez è rimasto a Milanello per cercare di recuperare dal problema alla caviglia che a detta sua lo tormenterebbe da un po' di tempo, ma il messicano non è ancora riuscito a mettersi alle spalle questo infortunio, motivo per il quale salterà anche il derby in programma domenica sera contro l'Inter. 

A confermare questo forfait Il Corriere dello Sport, che ha titolato "Gimenez si arrende, formazione già fatta", visto che Massimiliano Allegri con ogni probabilità punterà sul suo 11 migliore, schierando per la prima volta in stagione dal primo minuto la coppia composta da Rafael Leao e Christian Pulisic. 