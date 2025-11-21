A Milanello lavoro speciale. La Gazzetta: "Tomori e compagni a lezione da Max per un Milan di ferro"

A Milanello lavoro speciale. La Gazzetta: "Tomori e compagni a lezione da Max per un Milan di ferro"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Nelle uscite dell'ultimo mese di campionato il Milan ha dato l'impressione di essere meno solido rispetto a quanto aveva lasciato intendere prima della sosta di ottobre. Tanti, forse anche troppi i gol subiti tra Fiorentina, Pisa, Atalanta e Parma, complici anche una serie di assenze importanti (Rabiot su tutte) che hanno inciso sul rendimento della formazione rossonera. 

Per questo motivo in vista del derby dalle parti di Milanello si starebbe svolgendo un lavoro piuttosto speciale, dedicato soprattutto alla fase difensiva, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Tomori e compagni a lezione da Max per un Milan di ferro". 