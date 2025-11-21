A Milanello lavoro speciale. La Gazzetta: "Tomori e compagni a lezione da Max per un Milan di ferro"
MilanNews.it
Nelle uscite dell'ultimo mese di campionato il Milan ha dato l'impressione di essere meno solido rispetto a quanto aveva lasciato intendere prima della sosta di ottobre. Tanti, forse anche troppi i gol subiti tra Fiorentina, Pisa, Atalanta e Parma, complici anche una serie di assenze importanti (Rabiot su tutte) che hanno inciso sul rendimento della formazione rossonera.
Per questo motivo in vista del derby dalle parti di Milanello si starebbe svolgendo un lavoro piuttosto speciale, dedicato soprattutto alla fase difensiva, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Tomori e compagni a lezione da Max per un Milan di ferro".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Vietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...di Luca Serafini
Le più lette
2 Vietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
4 PROBABILE FORMAZIONE - Inter-Milan, le scelte di Allegri per il Derby. Torna Rabiot, c'è un ballottaggio
Rassegna Stampa
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Taffarel: "Baresi? Forza Franco, ne uscirai. A Pasadena sei stato grande"
Franco OrdineIl peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Carlo PellegattiPer cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Antonio VitielloDerby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com