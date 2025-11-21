Il campo. Il CorSera: "Leao sfida l'Inter e elogia Allegri"

vedi letture

Rafael Leao è pronto al derby di Milano. Il portoghese nell'ultimo mese di campionato, da quando è tornato dall'infortunio al soleo per intenderci, si è preso sulle spalle il Milan trascinandolo in diverse occasioni alla vittoria, contro Fiorentina e Roma, risultando decisivo in partite come quelle contro Parma e Pisa dove ha comunque timbrato il cartellino.

In merito al rendimento del numero 10 del Milan Il Corriere delle Sera ha questa mattina titolato "Leao sfida l'Inter e elogia Allegri", rifacendosi alla lunga ed interessante intervista rilasciata dal lusitano ai microfoni della CBS, dove si è raccontato svelando anche alcuni retroscena del suo rapporto con il tecnico rossonero.