Più libertà per Leao, Gimenez si arrende mentre Rabiot rientra: il Milan si prepara al derby

vedi letture

Mancano due giorni al derby di Milano, ma il clima già si starebbe cominciando a fare rovente. Da Rafael Leao a Santiago Gimenez, passando per Adrien Rabiot fino ad arrivare alla probabile formazione di domenica: il Milan si sta preparando al meglio in vista di questa stracittadina.

Più libertà per Leao

Il legame tra Massimiliano Allegri e Rafael Leao è apparso fortissimo fin dai primi giorni del nuovo corso rossonero. Tra telefonate, messaggi e indicazioni continue, il tecnico livornese ha voluto far capire al portoghese la sua centralità nel progetto milanista. E Leao ha risposto sul campo con maturità e abnegazione, offrendo gol e assist (decisivi) al rientro in campo dopo l'infortunio. In un'intervista alla CBS il numero 10 del Milan ha raccontato quanto si senta libera e responsabilizzato da Allegri, che potremmo dire essere arrivato in un momento cruciale della carriera di Leao, che anche con il cambio ruolo sembrerebbe deciso ed orientato a compiere il definitivo salto di qualità in carriera.

Gimenez verso il forfait, ma il Milan è già pronto per l'Inter

Per la prima volta dalla sosta Massimiliano Allegri ha avuto modo di lavorare con il gruppo quasi al completo in vista del derby. L'unico assente resta Santiago Gimenez, che quasi sicuramente salterà l'Inter a causa del problema alla caviglia che gli continuerebbe a dare noie. Il tecnico tecnico ha però già in mente l'undici titolare del suo Milan, con l'unico dubbio legato a chi far giocare sulla fascia sinistra: Bartesaghi o Estupinan?

Il ritorno di "cavallo pazzo" Rabiot

Se da un lato Massimiliano Allegri perde Santiago Gimenez, dall'altro recupera Adrien Rabiot, che dopo oltre un mese di stop si candida per essere l'arma in più del Milan nel derby. Il francese ha definito questa partita "elettrica" e non vede l'ora di vivere l'atmosfera di San Siro, che si pronostica essere rovente.