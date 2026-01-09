Il CorSera titola: "Milan contro il muro con sollievo finale"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan contro il muro con sollievo finale". Ancora una volta i rossoneri perdono punti contro una piccola: dopo Cremonese, Pisa e Parma, stavolta è stato il Genoa a rallentare la corsa del Diavolo che è scivolato così a -3 dall'Inter capolista. Dopo la rete del vantaggio rossoblu nel primo tempo di Colombo, la squadra di Allegri ha attaccato tanto nel secondo e ha trovato il pari nel recupero con Leao. Ma la partita non è finita lì perchè poco dopo il Genoa ha conquistato un rigore con cui avrebbe potuto vincere la partita, ma Stanciu ha fallito dagli undici metri, calciando alto sopra la traversa.

Questo il tabellino di Milan-Genoa, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

MILAN-GENOA 1-1

Marcatori: 28’ Colombo, 90’+2 Leao.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 76’ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (dal 65’ Fullkrug), Fofana (dal 46’ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Estupinan, Ricci, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (dal 64’ Ellertsson), Frendrup, Thorsby (dal 64’ Masini), Martin (dal 83’ Stanciu); Vitinha (dal 75’ Ekhator), Colombo (dal 83’ Otoa). A disp. Lysionok, Sommariva, Cuenca, Fini, Venturino, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 70’ Gabbia, 80’ Leali, 90’+6 Pavlovic, 90'+7 Maignan.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.

Note: 58’ gol annullato a Pulisic per un tocco di mano, 90'+9 Stanciu rigore sbagliato.