Tomori ammonito contro il Genoa: era diffidato, salterà la Fiorentina

Ieri nel finale del match contro il Genoa, Fikayo Tomori è stato ammonito dall'arbitro Mariani: dopo il calcio di rigore sbagliato da Stanciu, il difensore inglese ha esultato vicino al giocatore rumeno e il direttore di gara, ritenendo l'esultanza eccessiva, ha estratto il cartellino giallo. L'ex Chelsea era diffidato e quindi verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Max Allegri non lo avrà così a disposizione domenica nella trasferta in casa della Fiorentina alle 15. Al suo posto in difesa giocherà Koni De Winter che completerà la retroguardia a tre milanista con Gabbia e Pavlovic. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Questo il programma della 20^ giornata di Serie A:

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN

10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN

10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN

10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN

11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN

12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY