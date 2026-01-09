Il CorSport in prima pagina: "Frenata Milan. L'Inter in fuga: +3"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Frenata Milan. L'Inter in fuga: +3". Non sono mancate le emozioni ieri sera a San Siro soprattutto nel finale: dopo la rete del vantaggio del Genoa nel primo tempo con Colombo, i rossoneri hanno creato tanto, ma hanno trovato il gol del pareggio solo al 92' con Leao. A pochi secondi dalla fine, il Diavolo ha concesso però una ripartenza ai liguri che hanno conquistato un rigore, poi sbagliato al 99' da Stanciu. Con questo pareggio la squadra di Allegri resta seconda, ma la distanza dall'Inter capolista è ora di tre punti.

Questo il tabellino di Milan-Genoa, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

MILAN-GENOA 1-1

Marcatori: 28’ Colombo, 90’+2 Leao.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 76’ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (dal 65’ Fullkrug), Fofana (dal 46’ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Estupinan, Ricci, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (dal 64’ Ellertsson), Frendrup, Thorsby (dal 64’ Masini), Martin (dal 83’ Stanciu); Vitinha (dal 75’ Ekhator), Colombo (dal 83’ Otoa). A disp. Lysionok, Sommariva, Cuenca, Fini, Venturino, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 70’ Gabbia, 80’ Leali, 90’+6 Pavlovic, 90'+7 Maignan.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.

Note: 58’ gol annullato a Pulisic per un tocco di mano, 90'+9 Stanciu rigore sbagliato.