L'apertura della Gazzetta: "Leao salva il Milan. Ma l'Inter se ne va"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Leao salva il Milan. Ma l'Inter se ne va". Ieri sera a San Siro i rossoneri non sono andati oltre all'1-1 contro il Genoa, ma la partita sarebbe potuta finire anche con una sconfitta visto che al 99' i liguri hanno sbagliato un rigore. Dopo il vantaggio nel primo tempo di Colombo, il Diavolo ha creato tanto, ma ha trovato il pari solo al 92' con Leao. Con questo pareggio, la formazione di Allegri resta al secondo posto in classifica, ma vede allontanarsi l'Inter a +3.

Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo 19 giornate:

Inter 42 punti (18 partite giocate)

Milan 39 (18)

Napoli 38 (18)

Roma 36 (19)

Juventus 36 (19)

Como 33 (18)

Atalanta 28 (19)

Bologna 26 (18)

Lazio 25 (19)

Udinese 25 (19)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (19)

Cremonese 22 (19)

Cagliari 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Hellas Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 12 (19)